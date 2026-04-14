Aseguran que hubo trampa en Gran Hermano y una participante vio a su hija

La credibilidad de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra bajo sospecha tras conocerse detalles del traslado de Sol Abraham. La concursante fue llevada el domingo 12 de abril a un hotel de la zona de Olivos para realizar la previa antes de su vuelo hacia la Casa de los Famosos. El periodista Fede Flowers reveló una versión el 13 de abril de 2026 que cuestiona la transparencia del programa al sugerir que se habrían otorgado beneficios prohibidos.

De acuerdo al testimonio del comunicador brindado en El Observador, la participante habría condicionado su permanencia en el juego a un encuentro familiar privado. El cronista relató que "Me cuentan que desde que entró, quiso abandonar varias veces por el tema de su hija.

Al parecer la habrían convencido y para quedarse, habría exigido varias cosas, una de ellas es viajar y la otra, ver a la nena. Eso habría pasado en el Hotel". Este hecho significaría una ruptura total del aislamiento reglamentario que resulta clave en este formato televisivo.

Antes de su salida definitiva de la casa, la joven utilizó el confesionario para revelar cuál será su táctica durante la experiencia internacional. Respecto a sus planes con los nuevos compañeros comentó que "Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos. Y después, antes de irme, tirarle algunas bombitas que seguramente van a ser muchas mentiras para dejarlos nerviosos". El dato causó un gran revuelo entre los seguidores del programa quienes inmediatamente empezaron a exigir algún tipo de aclaración de parte de la producción.