Un padre inició un desesperado reclamo luego de denunciar que su expareja se llevó a su hijo a la provincia de Misiones y nunca regresó, pese a que el viaje había sido acordado como temporal. El caso ya se encuentra en manos de la Justicia, que analiza la situación.

Según relató el hombre, el niño viajó junto a su madre a la ciudad de Eldorado a fines de enero bajo el argumento de pasar unos días de vacaciones, pero con el paso del tiempo comenzó a advertir que no se trataba de una estadía transitoria.

La preocupación creció cuando el padre constató que el domicilio donde residía la mujer quedó vacío y que incluso habría sido puesto en alquiler, lo que refuerza la sospecha de que no tenía intención de regresar con el menor.

Además, el denunciante señaló que se realizaron gestiones en Misiones vinculadas a la escolaridad del niño, lo que indicaría un intento de establecer allí su nuevo centro de vida, sin su consentimiento.

Frente a esta situación, el hombre acudió a la Justicia para solicitar la restitución urgente de su hijo y manifestó su temor de que el menor sea trasladado incluso fuera del país, lo que podría agravar aún más el caso.

La causa se encuentra en trámite y aún debe definirse la competencia judicial, mientras las partes sostienen posiciones contrapuestas sobre el lugar de residencia del niño y las condiciones de la tenencia.

En medio del proceso, el padre insiste en su reclamo y asegura que atraviesa una situación “desesperante”, sin poder ver a su hijo desde hace meses, a la espera de una resolución que permita restablecer el vínculo.