La causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo y polémico capítulo tras las declaraciones de Francisco Oneto, abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque. En una reciente exposición, el letrado sostuvo una postura tajante: buscará demostrar que el astro mundial “murió de un infarto” y negó que el exfutbolista arrastrara un cuadro de salud previo que condujera inevitablemente a su fallecimiento.

Oneto intentó despegar a su defendido de la responsabilidad sobre las condiciones en las que Maradona pasó sus últimos días en Tigre. En esa línea, afirmó que Luque “no estaba a cargo de la salud de Maradona” y aseguró que, por el contrario, su cliente fue uno de los profesionales que insistió en que el ídolo permaneciera internado en una clínica y no en una vivienda particular.

Defensa y "sentido común"

El planteo de la defensa apunta a desestimar la acusación de "homicidio simple con dolo eventual". Para Oneto, la muerte fue un evento súbito que no pudo haberse evitado con la estructura médica cuestionada por la fiscalía.

Asimismo, el abogado salió en defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las imputadas en la causa. Oneto cuestionó duramente los señalamientos de la querella sobre la informalidad del tratamiento: “Cuestionan a Cosachov por pegar las recetas en la heladera. Es sentido común, mi abuela las pegaba en la heladera”, lanzó con ironía, minimizando las críticas sobre el accionar de los profesionales.

El eje del debate judicial

Con estas declaraciones, la estrategia de Luque queda clara: posicionarlo como un médico externo cuya injerencia en la decisión de la internación domiciliaria fue nula o minoritaria. Mientras la acusación sostiene que hubo un plan criminal por omisión y negligencia, la defensa se apoya en la teoría del evento cardíaco agudo como algo ajeno al cuidado diario brindado.

El proceso judicial continúa bajo la atenta mirada de la opinión pública, mientras los peritajes médicos y los testimonios de los familiares directos siguen siendo el centro de una de las causas más sensibles de la historia reciente argentina.