La Justicia dictó una resolución clave este martes en torno a la trágica muerte de Ángel López, el nene de 4 años cuyo fallecimiento conmocionó a Comodoro Rivadavia. Durante la audiencia de imputación realizada en los tribunales de barrio Roca, el juez confirmó que la madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, continuarán detenidos bajo prisión preventiva.

La medida se fundamentó en el riesgo de fuga y la posibilidad de que los sospechosos entorpezcan la investigación. Ambos están sindicados como los responsables del presunto asesinato del pequeño, en un caso que ha generado una fuerte indignación social.

El testimonio del padrastro: "Somos inocentes"

Durante la sesión, Maicol González hizo uso de la palabra para defenderse de las graves acusaciones. “Nosotros somos inocentes. También queremos saber qué le pasó”, aseguró. El imputado relató detalladamente la mañana del hecho, sosteniendo que el nene se encontraba durmiendo cuando, de repente, notaron que "dejó de roncar" y que ya no tenía aliento.

Según su versión, la desesperación se apoderó de la vivienda mientras Altamirano intentaba realizar maniobras de RCP. González justificó el tiempo de respuesta asegurando que buscaron vecinos para trasladar al menor ante la demora de la ambulancia. “Lo vestimos así nomás y fuimos a ver si alguien nos llevaba más rápido que la ambulancia”, contó.

Denuncias por el trato recibido

El acusado aprovechó su declaración para apuntar contra la condena social que han sufrido. “No nos dan nuestro derecho a defendernos. Las redes sociales nos tratan de un montón de cosas”, denunció González, quien también lamentó no haber podido asistir al velorio del menor.

Respecto a las sospechas de violencia previa, el padrastro negó tajantemente cualquier tipo de abuso físico. “Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete. Pero esas barbaridades que dicen de golpes o agua fría, no”, sentenció.

Una investigación en curso

Pese a los intentos de la defensa por instalar la versión de una muerte súbita en la cama, la Justicia mantiene las dudas sobre las causas del fallecimiento y la responsabilidad de los adultos a cargo. Con la prisión preventiva confirmada, los peritajes forenses y las testimoniales de los vecinos serán determinantes para esclarecer si Ángel fue víctima de un entorno de maltratos que terminó de la peor manera. Por ahora, Altamirano y González permanecerán incomunicados mientras avanza el proceso.