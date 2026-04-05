Los bizcochitos de grasa son un clásico infaltable en las mesas argentinas, especialmente a la hora del desayuno o la merienda. Con una receta sencilla y económica, es posible preparar más de 30 unidades utilizando apenas un huevo y en menos de 40 minutos, lo que los convierte en una opción práctica para acompañar infusiones o resolver varias comidas del día.

Ingredientes

500 g de harina.

100 g de grasa.

1 huevo.

1 cucharadita de sal.

1 cucharada de polvo para hornear.

150 ml de leche.

Preparación

La preparación se realiza con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina: harina, grasa, sal, polvo para hornear, leche y un huevo. Esta combinación permite obtener una masa suave que luego se estira, se corta y se hornea hasta lograr bizcochitos dorados y sabrosos.

Entre las ventajas de esta receta se destaca su rendimiento, ya que con una sola preparación se pueden obtener más de 30 piezas. Además, el proceso es rápido: la mezcla de los ingredientes, el armado de la masa y la cocción en horno medio demandan menos de 40 minutos en total.

El paso a paso comienza mezclando la harina, la sal y el polvo para hornear en un bowl. Luego se incorpora la grasa hasta integrar bien y se agregan el huevo y la leche de manera gradual hasta formar una masa homogénea. Después se estira la preparación sobre una superficie enharinada, se cortan los bizcochitos y se colocan en una placa para horno.

Finalmente, se hornean durante unos 20 a 25 minutos, hasta que estén apenas dorados. Una vez listos, se dejan entibiar antes de servir. El resultado son bizcochitos crocantes por fuera y suaves por dentro, ideales para acompañar el mate o cualquier bebida caliente.

Otra de las particularidades de esta receta es que admite variantes según el gusto personal. Se pueden sumar ingredientes como queso rallado, semillas o incluso un toque de azúcar para lograr diferentes versiones sin modificar demasiado la preparación original.

De esta manera, con pocos ingredientes, poco tiempo y un procedimiento simple, es posible preparar en casa uno de los clásicos más tradicionales de la panadería argentina.