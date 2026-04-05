La Selección argentina masculina de hockey sobre patines se consagró este domingo 5 de abril bicampeona de la Copa de las Naciones tras vencer por 2-0 a Italia en la final disputada en la ciudad de Montreux, Suiza, sede histórica del certamen.

El equipo dirigido por José Luis Páez repitió el logro conseguido en 2024 y alcanzó su quinta coronación en la competencia. Los dos goles del encuentro fueron convertidos por el sanjuanino Danilo Rampulla, figura clave en la definición.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad desde el inicio. Ambos equipos mostraron intensidad y orden táctico, con pocas situaciones claras en los primeros minutos. En ese contexto, Argentina logró imponerse a partir de su solidez defensiva y una mejor administración de la bocha.

La apertura del marcador llegó en el primer tiempo, cuando Rampulla tomó un disparo desde media distancia y sorprendió al arquero italiano Stéfano Zampoli, que no logró contener el remate. El gol le permitió al conjunto albiceleste manejar los tiempos del partido en un trámite equilibrado.

Festejo del equipo tras el gol de los hockistas argentinos.

Antes del cierre de la primera etapa, Argentina contó con una chance para ampliar la ventaja a través de un penal ejecutado por Lucas Martínez. Sin embargo, Zampoli respondió con una atajada que mantuvo a Italia en partido.

En el segundo tiempo, el seleccionado europeo intentó cambiar la dinámica. Ajustó las marcas, incrementó la velocidad en sus avances y generó un mayor volumen de remates al arco, con 43 intentos frente a los 32 del conjunto argentino. A pesar de esa diferencia, no logró traducir esa superioridad en situaciones de peligro concretas.

En ese tramo, el arquero argentino Constantino Acevedo tuvo intervenciones decisivas que sostuvieron la ventaja. Su rendimiento resultó clave para neutralizar los intentos italianos en momentos de mayor presión.

El plantel albiceleste celebró tras la consagración del bicampeonato.

Con el correr de los minutos, Argentina optó por una postura más conservadora, replegándose en defensa y apostando a salidas rápidas de contraataque. Esa estrategia terminó de definir el encuentro en los instantes finales.

A menos de dos minutos para el cierre, Eugenio Mena recuperó la bocha y asistió a Rampulla, que definió con el arco vacío, en una jugada en la que Italia había retirado a su arquero en busca del empate. Ese segundo gol selló el resultado y aseguró la consagración.

El título representa el quinto en la historia argentina en la Copa de las Naciones, tras los obtenidos en 1989, 1993, 2017 y 2024. Además, consolida la presencia del seleccionado en el plano internacional y su continuidad en los primeros planos del hockey sobre patines.

Es la quinta vez que el seleccionado argentino levanta la Copa de las Naciones.

El torneo, que se disputa desde 1921 en Montreux, reunió a selecciones de distintos continentes. En esta edición, Portugal se quedó con el tercer puesto tras vencer a España por 3-2, mientras que Francia finalizó en la quinta posición al superar a Angola. Suiza, en tanto, ocupó el séptimo lugar luego de derrotar al equipo local.

Con este resultado, Argentina cierra una nueva participación con un título y refuerza su historial en una de las competencias más tradicionales del calendario internacional del hockey sobre patines.