El Hospital Doctor Marcial Quiroga avanza con la obra de refuncionalización del área de cocina, un proyecto que apunta a mejorar los espacios y optimizar el servicio alimentario dentro del establecimiento de salud.

La intervención, ejecutada por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, contempla la renovación integral de la cocina, el comedor y los sectores de apoyo. El objetivo es garantizar condiciones sanitarias adecuadas, ordenar los procesos y reforzar la seguridad en la manipulación de alimentos.

Actualmente, la primera etapa de la obra se encuentra en su tramo final. Los trabajos se concentran en terminaciones y ajustes de instalaciones, con vistas a la puesta en funcionamiento de espacios más eficientes y organizados.

El proyecto reorganiza el área de producción alimentaria bajo un esquema funcional, con sectores diferenciados según cada tarea. Se incorporan espacios específicos para la preparación y conservación de alimentos, incluyendo un sector exclusivo para productos libres de gluten. Además, se suman oficinas destinadas al control nutricional y la planificación de menús.

En paralelo, el comedor se independiza de la cocina, lo que permite mejorar la circulación interna y generar un entorno más ordenado para el personal.

En cuanto a los trabajos en ejecución, se avanza con la construcción de tabiques de durlock para delimitar sectores como el box de nutrición y el área libre de gluten. También se realiza la colocación de cielorrasos y revestimientos cerámicos en muros, elementos clave para garantizar higiene y durabilidad.

En materia de instalaciones, ya se completaron adecuaciones de cañerías y resta la colocación de cámaras de desengrase. La red eléctrica presenta un alto grado de avance, con la instalación de artefactos LED como una de las tareas pendientes.

Como parte del cierre de esta etapa, se prevé la pintura general de los espacios intervenidos, consolidando ambientes renovados y listos para su uso.

La segunda etapa dará continuidad a la obra con la intervención de nuevos sectores, entre ellos áreas de sanitización, depósitos de alimentos y espacios de lavado. Allí se ejecutarán trabajos integrales que incluyen nuevos pisos, cielorrasos, revestimientos y divisiones internas.

La intervención forma parte de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la infraestructura hospitalaria y optimizar el funcionamiento de los servicios en el sistema de salud provincial.