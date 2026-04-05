La investigación por la muerte de un enfermero hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo sumó en las últimas horas un dato inquietante: una amiga de la víctima denunció que “sabía de más y pagó con su vida”, en medio de las sospechas que rodean el caso.

El hombre, de 44 años, fue encontrado muerto dentro de su vivienda, sentado en una silla y sin signos vitales, luego de que su familia denunciara que no respondía llamados desde hacía varios días.

En el lugar, los investigadores secuestraron una importante cantidad de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol y fentanilo, además de jeringas, guantes de látex y teléfonos celulares, lo que abrió la principal hipótesis de una posible intoxicación.

Sin embargo, el testimonio de una persona cercana a la víctima introdujo una nueva línea de sospecha. Según trascendió, la mujer sostuvo que el enfermero tenía conocimiento de situaciones delicadas y que eso podría haber tenido relación con su muerte.

La causa se encuentra bajo la figura de “averiguación de muerte dudosa” y no se descarta ninguna hipótesis. Los resultados de los estudios toxicológicos serán claves para determinar si el fallecimiento estuvo vinculado al consumo de sustancias o si hubo intervención de terceros.

El caso se da en un contexto sensible para el ámbito de la salud, atravesado por investigaciones sobre el uso indebido de anestésicos y episodios recientes con características similares, lo que aumenta la preocupación de los investigadores.

Mientras avanza la pesquisa, la declaración de la amiga suma un elemento de tensión a un expediente que, por ahora, continúa rodeado de interrogantes.