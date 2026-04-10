Cómo hacer el postre en vasitos que se arma con pocos ingredientes

Los vasitos de crema y galletas surgen como una "opción ideal" cuando se busca algo dulce sin necesidad de prender el horno. Esta preparación se destaca porque "son ingredientes fáciles y prácticos" que suelen estar disponibles en cualquier hogar para lograr un "resultado cremoso y delicioso" en pocos pasos.

Para la elaboración se requieren 200 mililitros de crema para batir, dos cucharadas de azúcar y un paquete de galletitas dulces. Opcionalmente se puede sumar esencia de vainilla, chocolate rallado o frutas.

El primer paso consiste en batir la crema con el azúcar hasta que tome consistencia, añadiendo unas gotas de esencia de vainilla si se desea sumar sabor, para luego reservar en la heladera. Por otro lado, las galletas se deben romper con las manos o triturar ligeramente sin que queden muy finas para aportar textura al plato.

El armado se realiza en vasos colocando una capa de galletitas en la base y luego una de crema, repitiendo el proceso dos o tres veces para terminar con crema por encima. Finalmente se puede decorar con chocolate rallado, frutas o incluso dulce de leche, llevando el postre unos minutos al frío.