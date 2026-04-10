Trabajo espera informes para definir la multa a gremios docentes por el paro

La Subsecretaría de Trabajo analiza la posible aplicación de sanciones económicas a los gremios docentes que llevaron adelante el paro del jueves 9 de abril. El proceso administrativo se encuentra en etapa de evaluación y no hay aún definiciones sobre el monto de las multas, en un contexto de revisión del cumplimiento de la normativa vigente.

“Estamos a la espera de informes del Ministerio de Educación para poder evaluar la situación en su totalidad y determinar si corresponde la aplicación de una sanción”, indicó a DIARIO HUARPE el subsecretario de Trabajo, Franco Marches. Según precisó, esos datos serán clave para establecer si existió incumplimiento y, en ese caso, avanzar con multas a las organizaciones sindicales.

El eje del análisis se centra en el contexto en el que se desarrolló la medida de fuerza. “No resulta necesario declarar la ilegalidad del paro para avanzar en una eventual sanción, ya que la normativa establece claramente las condiciones en las que pueden adoptarse medidas de este tipo”, sostuvo el funcionario.

Desde el organismo remarcaron que las negociaciones salariales no se encontraban cerradas al momento de la protesta. “Nos encontramos evaluando la aplicación de una sanción por el incumplimiento de la normativa vigente, que establece que mientras las instancias paritarias permanecen abiertas no pueden adoptarse medidas de fuerza”, explicó Marches. En ese sentido, señaló que el proceso paritario había tenido continuidad desde febrero.

Pedido de los sindicatos

Según detallaron desde la Subsecretaría, la reapertura de las audiencias fue solicitada por uno de los gremios. “La convocatoria a nuevas reuniones surgió a pedido de una de las organizaciones sindicales, y el Gobierno respondió de manera favorable, habilitando el diálogo”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que la posterior convocatoria a paro se produjo de manera intempestiva.

El análisis se apoya en lo que establece la legislación vigente en materia laboral y de negociación colectiva. “La ley es clara en cuanto a que no corresponde adoptar medidas de fuerza cuando existe una instancia de negociación abierta, por lo que se evalúa si corresponde la aplicación de una sanción económica”, concluyó el funcionario.

Contexto del conflicto docente

La medida de fuerza se inscribe en un conflicto que se intensificó en las últimas semanas. Los sindicatos docentes vienen denunciando irregularidades en la liquidación de haberes, la exclusión de cargos y horas cátedra, así como el no pago de adicionales por zona.

Desde el sector gremial, el paro es planteado como una herramienta de presión para obtener respuestas concretas, acompañado de una movilización para visibilizar los reclamos. En contraste, el Ejecutivo sostiene que el diálogo continúa abierto y que existen instancias formales para canalizar las demandas.

Pese al endurecimiento del conflicto, el Gobierno confirmó que la convocatoria a paritarias prevista para el 13 de abril se mantiene sin modificaciones. “No hay indicios de suspensión de la reunión; la negociación sigue en pie como ámbito para resolver las diferencias”, aseguró Marchese.