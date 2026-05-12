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Cómo hacer pasta al horno sin hervir con una técnica infalible
POR REDACCIÓN
Cocinar una cena rica no siempre requiere ensuciar muchas ollas. Existe una técnica que gana cada vez más seguidores y consiste en cocinar la pasta seca directamente dentro de la salsa. Estos nidos de tagliatelle con crema de espinaca y muzarella son el ejemplo ideal de practicidad para cualquier día de la semana. Esta receta rinde entre cuatro y seis porciones y aporta de 520 a 650 calorías por plato según los ingredientes elegidos.
Para empezar es necesario preparar una bechamel muy fluida. Hay que derretir 60 g de manteca y sumar 70 g de harina. Luego se incorpora un litro y medio de leche de a poco y se condimenta con sal y nuez moscada. Por otro lado se cocinan 500 g de espinaca fresca en una sartén con aceite de oliva hasta que reduzca. Una vez escurrida y picada se mezcla con la salsa blanca.
El armado es simple. Se coloca parte de la crema en una fuente y se acomodan los 250 g de nidos de tagliatelle secos al huevo sin hervir. Se cubren con el resto de la salsa para que se hidraten bien durante la cocción. Se agregan 125 g de mozzarella en trozos y 80 g de queso rallado por encima.
La cocción lleva de 25 a 30 minutos en un horno precalentado a 180 °C. El secreto es que la salsa sea abundante para que la pasta suelte almidón y quede cremosa. Si es necesario se puede sumar un poco más de leche caliente durante el proceso para asegurar que los fideos queden tiernos y el queso perfectamente gratinado.