Cómo hacer pasta al horno sin hervir con una técnica infalible

Cocinar una cena rica no siempre requiere ensuciar muchas ollas. Existe una técnica que gana cada vez más seguidores y consiste en cocinar la pasta seca directamente dentro de la salsa. Estos nidos de tagliatelle con crema de espinaca y muzarella son el ejemplo ideal de practicidad para cualquier día de la semana. Esta receta rinde entre cuatro y seis porciones y aporta de 520 a 650 calorías por plato según los ingredientes elegidos.

Para empezar es necesario preparar una bechamel muy fluida. Hay que derretir 60 g de manteca y sumar 70 g de harina. Luego se incorpora un litro y medio de leche de a poco y se condimenta con sal y nuez moscada. Por otro lado se cocinan 500 g de espinaca fresca en una sartén con aceite de oliva hasta que reduzca. Una vez escurrida y picada se mezcla con la salsa blanca.

El armado es simple. Se coloca parte de la crema en una fuente y se acomodan los 250 g de nidos de tagliatelle secos al huevo sin hervir. Se cubren con el resto de la salsa para que se hidraten bien durante la cocción. Se agregan 125 g de mozzarella en trozos y 80 g de queso rallado por encima.

La cocción lleva de 25 a 30 minutos en un horno precalentado a 180 °C. El secreto es que la salsa sea abundante para que la pasta suelte almidón y quede cremosa. Si es necesario se puede sumar un poco más de leche caliente durante el proceso para asegurar que los fideos queden tiernos y el queso perfectamente gratinado.