Un procedimiento de control realizado durante la madrugada del domingo en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero encendió las alarmas del sistema penitenciario tras el hallazgo de una excavación intencional dentro de un pabellón de internos considerados de alta peligrosidad.

El operativo, llevado adelante por el Servicio Penitenciario con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, permitió detectar un boquete en formación en el sector de baños de un patio externo. La excavación tenía aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad, lo que alimentó la hipótesis de un posible intento de fuga.

Durante la requisa también se secuestró un arma blanca de fabricación casera de unos 40 centímetros de longitud. A partir de estos elementos, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del pabellón afectado mientras avanzan los peritajes y la investigación interna.

La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, explicó que el hallazgo se produjo en el marco de controles sorpresivos que forman parte de un esquema integral de seguridad. “Las requisas a familiares, el uso de escáneres y las inspecciones aleatorias son parte de los distintos anillos de control”, señaló.

Además, la funcionaria anticipó que en los próximos meses se incorporarán nuevas unidades penitenciarias, entre ellas el complejo conocido como “El Infierno”, con el objetivo de reforzar la vigilancia y evitar este tipo de maniobras.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que el episodio evidencia la importancia de los controles sistemáticos dentro de las cárceles para prevenir fugas y detectar situaciones de riesgo a tiempo. Mientras tanto, continúan las actuaciones para determinar responsabilidades y establecer cómo se llevó adelante la excavación dentro del penal.