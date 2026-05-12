Crisis en Gran Hermano por un audio filtrado de la producción

La noche del lunes en Gran Hermano 2026 se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Santiago del Moro. Lo que debía ser una gala de eliminación habitual se transformó en un escándalo nacional cuando un micrófono del control quedó abierto por accidente.

En ese momento, justo antes de que el conductor anunciara quién salía de la placa de nominados, se escuchó con total claridad la voz de una integrante de la producción que lanzó una frase lapidaria. "Los quiero matar a todos, ¿Cómo van a decidir así de mal?" fue el reclamo que se filtró al aire y que dejó a los televidentes impactados.

Este percance técnico no fue el único problema de la jornada, ya que se sumó a una falla grave en la placa que mostraba los porcentajes de la votación, lo que aumentó las sospechas de los seguidores. En las plataformas digitales, el recorte del audio se volvió viral en menos de 15 minutos y generó una ola de teorías sobre lo que sucede detrás de cámara.

Muchos usuarios señalaron que la producción ya sabía que Daniela sería la eliminada y manifestaron su enojo por la continuidad de Danelik en la competencia. Aunque algunos intentaron justificar el grito vinculándolo con el error visual de los números, la realidad es que el comentario se escuchó mucho antes de que el público viera el gráfico en pantalla.

La transparencia del programa quedó bajo la lupa una vez más debido a estas desprolijidades que atentan contra la credibilidad de un ciclo que está en la mira desde el día uno. Mientras los espectadores se preguntan qué fue lo que realmente pasó en el equipo de trabajo, el clima de desconfianza sigue creciendo. Santiago del Moro tuvo que poner la cara ante una edición que parece no ganar para disgustos, enfrentando críticas por errores que exponen el detrás de escena de la casa más famosa del país.