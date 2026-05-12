Secuestran en 25 de Mayo una moto robada en Mendoza con patente adulterada

Personal de la Brigada de Investigaciones Este logró recuperar en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo, una moto de alta cilindrada que circulaba con documentación irregular y tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Mendoza.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se desarrolló en la intersección de calle 23 y Ruta Provincial 279. En ese sector, los efectivos que realizaban tareas investigativas interceptaron a un hombre que circulaba en una motocicleta Bajaj Rouser NS 200 cc de color negro. Al momento del control, el conductor manifestó no poseer los papeles que acreditaran la propiedad del vehículo.

La sospecha de los investigadores se confirmó al consultar el dominio en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales: la patente colocada pertenecía en realidad a una moto Corven de 110 cc. Ante esta irregularidad, se procedió a cotejar los números de motor y chasis, arrojando que el rodado tenía una denuncia vigente por robo en la Oficina Fiscal Guaymallén N° 1.

Por disposición de las autoridades, el vehículo fue trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones Este. En tanto, el conductor, un hombre mayor de edad, quedó supeditado a las actuaciones legales iniciadas por la causa caratulada como robo de vehículos en la vecina provincia.