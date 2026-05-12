Receta de mousse de café en botella lista en solo 10 minutos

Las redes sociales no dejan de sorprender con trucos que facilitan la vida en la cocina. La última tendencia que se volvió viral es una mousse de café que se prepara en apenas 10 minutos y sin necesidad de usar una batidora eléctrica.

El secreto de esta preparación reside en el uso de una simple botella de plástico que permite lograr una textura suave y sedosa en tiempo récord. Esta técnica ya fue probada por influencers gastronómicas internacionales como Francesca Montinaro y ante el éxito de la receta "todos dicen que está buenísima".

Para realizar este postre se necesitan solo cuatro elementos básicos que seguramente tenés en tu casa. Se requiere un pocillo de café espresso, 250 ml de crema de leche para batir que debe estar bien fría, 40 g de azúcar y 50 ml de leche. El proceso comienza preparando el café y dejándolo entibiar por unos minutos antes de pasar al siguiente paso. Una vez que el café bajó su temperatura se deben colocar todos los ingredientes dentro de una botella plástica limpia.

El paso fundamental para el éxito de la receta es cerrar muy bien el envase y agitar con energía durante varios minutos. Este movimiento constante es el que incorpora aire a la mezcla logrando que aumente su volumen hasta alcanzar una consistencia espumosa,. Cuando la preparación esté lista se puede servir directamente en vasos o copas presionando un poco el envase. Para darle un toque final se recomienda espolvorear cacao amargo por encima.

Aunque la versión clásica es deliciosa existen varias formas de personalizar este postre rápido. Se pueden añadir chips de chocolate o colocar trocitos de galletas en el fondo del recipiente para sumar una textura crocante. También es posible agregar unas gotas de licor de café o esencia de vainilla a la mezcla original para potenciar el sabor. Si bien se puede consumir de inmediato lo ideal es darle unos minutos de heladera para que tome una firmeza mayor antes de disfrutarlo.