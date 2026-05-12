Un accidente tan violento como inusual ocurrió el fin de semana en North Delta, cerca de Vancouver, donde una motocicleta terminó suspendida en un semáforo tras chocar contra un auto en plena intersección. La impactante escena rápidamente se volvió viral.

El siniestro involucró a una moto deportiva Suzuki GSX-R y un BMW Serie 3. Según los reportes, el impacto se produjo a alta velocidad en un cruce con gran circulación vehicular. Como consecuencia, la motocicleta salió despedida y quedó enganchada en la estructura del semáforo, a varios metros del suelo.

La imagen generó asombro entre testigos y usuarios en redes sociales, ya que el rodado quedó literalmente colgado en altura, en una posición que parecía imposible. Muchos compararon la escena con una secuencia de película por lo inusual del resultado.

El motociclista fue quien sufrió las peores consecuencias: resultó con heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital, aunque fuera de peligro. En contraste, el conductor del automóvil no presentó lesiones.

Tras el choque, las autoridades cortaron el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, que debieron realizar maniobras especiales para retirar la motocicleta del semáforo.

El caso generó repercusión internacional por la combinación de violencia e insólito desenlace. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas del accidente para determinar cómo se produjo una secuencia tan fuera de lo común.