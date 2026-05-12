Manu Urcera reveló su mayor miedo ante la fama de Nicole Neumann

Manu Urcera, reconocido piloto de automovilismo, se sentó a charlar con Leo Montero en TN para abrir su corazón sobre lo que significa compartir la vida con una de las figuras más importantes del país como Nicole Neumann.

A pesar de que su relación lo puso en el centro de la escena mediática, él asegura que se lo toma con total naturalidad y que nunca fue un problema la popularidad de la modelo. Al ser consultado sobre si esto alguna vez generó chispazos, el deportista fue tajante y dijo "No, cero. Imaginate pelearte en egos con tu pareja, sería bastante boludo".

Para Urcera, el reconocimiento público no es una prioridad en su día a día. Durante la entrevista, dejó en claro que su foco está puesto en otros aspectos de su vida y afirmó que "No me interesa salir a la calle y que me conozcan, no me va a cambiar tanto".

Sin embargo, hay una parte de la fama que sí le genera cierta inquietud y tiene que ver directamente con sus afectos más cercanos. Con sinceridad, el marido de Nicole confesó que "Me preocupa o me afecta pensar en mi abuela, que por ejemplo consume los medios y quizá ve las noticias que salen de nosotros".

Esta preocupación lo lleva a tener gestos muy tiernos para cuidar la tranquilidad de su familia ante las versiones que circulan. Manu relató que cuando aparecen rumores falsos toma la iniciativa de contactarla.

"En ese caso la llamo y le digo que se quede tranquila, que es mentira. Y ella me dice: 'Ay qué bueno, yo estaba preocupada'" contó con humor. La pareja, que se casó en 2023 y disfruta de la crianza de su hijo Cruz, recientemente tuvo que enfrentar versiones de una supuesta separación, pero ambos se encargaron de desmentirlo rápidamente mostrando su complicidad en un video donde se los veía entrenando juntos.