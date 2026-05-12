Revelaron cómo surgió el odio entre Valeria Lynch y Patricia Sosa

La histórica disputa entre Patricia Sosa y Valeria Lynch sumó un capítulo que parece clausurar cualquier esperanza de tregua. La intérprete de Aprender a volar charló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y dejó en claro que la distancia es irreversible.

Con total sinceridad, la cantante confesó que "No sé nada de Valeria, nada de nada, y ni loca me sentaría a tomar un café con ella. La verdad es que no lo haría", marcando una frontera infranqueable en una amistad que supo ser muy cercana. Esta postura firme llega en un momento de plenitud para Sosa, quien recientemente alcanzó sus 70 años con una vitalidad inalterable.

En la charla, Sosa recordó una coincidencia reciente en la vía pública que ilustra perfectamente el estado actual de las cosas entre ambas. Mientras circulaba en su vehículo, divisó a su colega en plena actividad física, pero prefirió no interrumpirla. Al respecto, relató que "Yo la vi caminando haciendo gimnasia y seguí con el auto, pero no creo que me haya visto".

Este desinterés no es casual, sino parte de una decisión tomada hace tiempo para priorizar su tranquilidad. Para ella, el vínculo forma parte del pasado y fue tajante al sentenciar que "Se terminó. Es una etapa muy lejana y ya no me importa". Lejos quedan las anécdotas ajenas, como cuando Lynch relató que su romance con Mariano Martínez inició cuando él tenía novia y ella estaba casada.

Para llegar a este estado de paz, Patricia atravesó un proceso de sanación basado en la introspección y el autoconocimiento. Explicó que "Vos acordate que yo soy meditadora y trabajo mucho el interior. Entonces, el perdón y el dejar pasar momentos malos es un trabajo que uno tiene que hacer".

Según su visión, soltar el rencor es una tarea necesaria para el bienestar propio y para evitar que las acciones ajenas afecten el presente. Para concluir su reflexión sobre el cierre definitivo de esta relación, la artista destacó que "El hecho de que ya no te interese y que no te hagan daño también es un trabajo que uno tiene que hacer. Y cuando uno lo logra, se siente mucho más reconfortado. Después, el otro seguirá su rumbo".