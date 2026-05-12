La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la provincia continúa con el despliegue de asistencia técnica e insumos para los productores hortícolas del departamento Albardón. La medida busca mitigar las pérdidas ocasionadas por la ruptura del canal principal de riego, un incidente que puso en jaque el ciclo productivo de la zona.

Las semillas son para recuperar 30 hectáreas de producción.

En una reciente recorrida encabezada por el secretario de Agricultura, Miguel Moreno, y el director de Desarrollo Agropecuario, Leonardo Storniolo, las autoridades constataron el avance y desarrollo de los cultivos en las fincas beneficiadas. En total, 19 productores recibieron semillas de zucchini, zapallito, poroto y haba, insumos destinados a cubrir una superficie de aproximadamente 30 hectáreas.

Estas acciones oficiales tienen como objetivo principal recuperar las tierras productivas que se vieron afectadas por la falta de agua, permitiendo reactivar la economía de Albardón y garantizar la continuidad de la actividad hortícola, pilar fundamental para el sustento de las familias rurales del departamento.

De la visita también formaron parte el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el referente departamental de Albardón, Omar Páez, quienes asesoraron a los regantes sobre el manejo de estos nuevos cultivos.