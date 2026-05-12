Mario Pergolini regresó a la TV tras la muerte de su mamá: "Fueron días difíciles"

Mario Pergolini retomó las grabaciones de Otro Día Perdido este lunes 11 de mayo, lo que significó su vuelta a la pantalla de El Trece luego de atravesar el fallecimiento de su madre Beatriz el pasado siete de mayo.

El conductor se había ausentado de los programas del jueves y viernes previos para transcurrir su duelo en la intimidad. Al entrar al estudio, el público le brindó un caluroso aplauso que lo afectó emocionalmente.

Con la voz entrecortada, el presentador inició la jornada expresando "Antes que nada, gracias. Los días que pasé... fueron días difíciles para mí, pero gracias a todos por el aplauso". Durante el regreso, contó con el apoyo constante de sus compañeros Evelyn Botto y Soy Rada para sostener el vivo.

A pesar de la angustia, el animador intentó mantener su esencia y comentó "Pensé que no... igual tengo chistes de funerales para tirar". También se mostró sumamente agradecido por las muestras de afecto recibidas recientemente y dijo "Quiero agradecerles a todos, mucho cariño... Incluso con los que me crucé en la cancha. Muy amables, en serio muchas gracias".

En un momento de mucha sensibilidad, confesó que "Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más", recordando su última mención al aire sobre ella donde había exclamado "Mirá mi mamá, cuánta verdad". Su hijo Tomás también se sumó al recuerdo de su abuela compartiendo palabras emotivas sobre una deuda pendiente.

Pergolini compartió con la audiencia algunos detalles sobre el velatorio de su madre con su característica ironía. Se preguntó "¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo".

Además, reveló que el humor fue su refugio durante la despedida indicando que hizo bromas "Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir". Finalmente, abrió su corazón sobre el proceso personal que vive al asegurar que "Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré".