¿Muere Eliseo? Fecha de estreno y detalles de El Encargado temporada 4

El cierre de esta historia presenta a un Eliseo renovado que abandona la dinámica de los pasillos y las cocheras para operar directamente en las ligas mayores. Guillermo Francella encarna por última vez al polémico personaje en una etapa donde el tablero de juego se traslada a los círculos más altos del poder nacional.

Sin embargo, el ascenso trae aparejados peligros letales. Matías Zambrano, su histórico adversario, lidera una conspiración con el único fin de concretar su destrucción total. Este enfrentamiento final promete romper cualquier límite previo en una temporada que, según adelanta la gacetilla oficial, "pone en juego la propia vida de Eliseo".

El despliegue de producción para esta despedida incluye la incorporación de Arturo Puig bajo el rol del presidente, además de la participación de figuras como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Norman Briski y Mirta Busnelli.

También regresan al elenco Darío Barassi, José María Listorti y Alejandro Paker. En la dirección, Florencia Momo y Martín Hodara se encargan de los hilos narrativos, con este último a cargo del episodio de cierre. Las tres temporadas previas de la comedia ácida creada por Cohn y Duprat permanecen disponibles en Disney+ para repasar la evolución del protagonista antes de su desenlace.