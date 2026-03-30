Cómo mantener tus pestañas fuertes y naturales en este invierno

Durante los meses de bajas temperaturas, las pestañas requieren una atención especial similar a la de la piel o el cabello, ya que la resequedad, el maquillaje constante y los cambios térmicos pueden debilitarlas. La clave para conservarlas largas y saludables reside en incorporar rutinas sencillas de cuidado con constancia.

Un paso fundamental es el desmaquillado consciente. Se recomienda evitar frotar con fuerza para prevenir la caída y el debilitamiento, optando en cambio por apoyar un algodón con producto suave durante unos segundos para disolver el maquillaje antes de retirar sin arrastrar demasiado.

Asimismo, es aconsejable reducir el uso de máscaras pesadas que resecan y endurecen el pelo, alternando con días sin maquillaje o fórmulas más naturales que permitan la recuperación de las fibras.

La hidratación nocturna mediante una mínima cantidad de aceites nutritivos aplicados con hisopo o cepillo limpio mejora notablemente la flexibilidad y reduce las roturas.

Por otro lado, el uso del arqueador debe ser moderado y suave, teniendo la precaución absoluta de nunca emplearlo después de la máscara de pestañas porque la rigidez provoca quiebres. Mantener la zona libre de suciedad mediante una higiene diaria permitirá que crezcan más sanas y naturales frente al frío.