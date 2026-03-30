La Fórmula 1 quedó en alerta tras el fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que analizará posibles cambios en el reglamento 2026, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad.

El piloto de Haas sufrió un duro impacto contra las barreras luego de intentar superar al argentino Franco Colapinto, en una maniobra condicionada por la gran diferencia de velocidad entre ambos monoplazas. El británico debió ser asistido al salir del auto, lo que generó preocupación inmediata en el paddock.

El episodio volvió a poner en discusión las nuevas reglas técnicas de la categoría, especialmente el uso de energía eléctrica y la gestión de baterías, que pueden provocar variaciones extremas de velocidad entre autos en pista. Según datos analizados, esa diferencia llegó a rondar los 90 km/h en el momento del incidente.

Ante este escenario, la FIA anunció que realizará una revisión estructurada del reglamento tras las primeras carreras de la temporada. Para ello, ya están previstas reuniones durante abril con equipos y pilotos, donde se evaluará el funcionamiento de las normas actuales y posibles ajustes.

Desde la entidad rectora aclararon que cualquier modificación requerirá simulaciones y análisis detallados antes de su implementación, aunque remarcaron que la seguridad seguirá siendo el eje central de las decisiones.

El accidente de Bearman no fue un hecho aislado, sino la confirmación de advertencias previas de varios pilotos sobre los riesgos del nuevo reglamento, que combina aerodinámica activa y un reparto casi equilibrado entre potencia eléctrica y de combustión.

Las críticas apuntan principalmente a las maniobras de adelantamiento, donde los autos pueden tener comportamientos muy distintos según el uso de la energía, generando situaciones impredecibles en curvas rápidas o sectores de alta velocidad.

Mientras tanto, la FIA busca un equilibrio entre mantener el espectáculo y garantizar la seguridad, en un contexto donde la nueva era técnica de la Fórmula 1 todavía está en fase de ajuste y podría sufrir modificaciones en el corto plazo.