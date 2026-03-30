El violento robo que sufrió Julián Serrano: "Dame el celular o te mato"

Julián Serrano vivió una pesadilla el pasado sábado 28 de marzo mientras se dirigía a jugar al fútbol con sus amigos en Parque Patricios. El influencer, que cuenta con más de 750 mil seguidores en TikTok, quedó atrapado detrás de un camión de basura cuando fue abordado por dos delincuentes.

Al relatar el suceso en sus redes sociales, Serrano comentó que "video muy particular el de hoy... Ja, ja. Esto me pasó ayer". Explicó que "vi a dos pibes y después de dar una vuelta me reventaron el vidrio y me dijo: 'Dame el celular o te mato'".

Ante la violenta exigencia de "dame el celular o te mato", el actor decidió no resistirse. Según su testimonio, se lo entregó porque no sabía cuántos eran y temía sufrir un ataque físico; "ya veo que me clavan un puntazo y me desangro en Parque Patricios. Flasheé la peor", recordó sobre el momento en que el ladrón huyó en una moto con un cómplice. El joven describió al asaltante como alguien muy nervioso y aparentemente primerizo, mientras él se sentía resignado.

Sin su dispositivo móvil, Serrano perdió el acceso al GPS y terminó desorientado cerca de la zona de Ezeiza al caer la noche. Sobre ese momento de incertidumbre, confesó que "no sabía qué hacer y entré a preguntarle a la gente, y terminé agarrando para Ezeiza, todo mal".

La situación se resolvió gracias a un taxista de 70 años al que encontró en un estacionamiento y a quien escoltó hasta una zona conocida. Una vez a salvo, relató que "bajé, le pagué y me orienté para mi casa. Al final no pasó a mayores y no tenía astillas en el ojo del vidrio".

Tras el incidente, el joven pasó por un control médico para revisar sus ojos debido al estallido de la ventanilla y confirmó que el seguro cubrirá los daños materiales. No obstante, manifestó que "es muy frustrante. Tengo una bronca que no se dan una idea".

Para alertar a su comunidad, tituló su posteo como "nueva modalidad de robo. Tené cuidado", recibiendo múltiples mensajes de apoyo de sus seguidores como "Hay que agradecer que vos estás bien Juli, es lo más importante", "Juli, gracias a Dios estás bien", "¡Lo importante es que vos estás bien, Ju!" y "¡Lo material se recupera! Bendiciones!".