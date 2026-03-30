Receta de muffins de banana con canela y dulce de leche
La cocina hogareña suma una opción ideal para el desayuno o la merienda con mate a través de unos muffins de banana que destacan por su textura húmeda. Esta preparación se caracteriza por no requerir batidora ni técnicas complejas, permitiendo obtener un resultado profesional mezclando todo en un solo bowl en menos de una hora. El secreto de su sabor reside en la unión de la fruta con el aroma de la canela y la cremosidad del dulce de leche.
Para iniciar la receta, se deben pisar dos bananas con un tenedor en un recipiente de vidrio. Luego se incorporan dos huevos, media taza de aceite neutro, media taza de leche, una cucharada de canela y dos cucharadas de dulce de leche.
Tras sumar una taza de azúcar y mezclar, se incorporan por último dos tazas de harina leudante. Una vez obtenida una mezcla homogénea, se traslada a los moldes con un cucharón para hornear a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos.