Un trágico accidente náutico ocurrió en el lago Epuyén, en la provincia de Chubut, donde un hombre de 47 años murió tras el vuelco de dos veleros en los que navegaban cinco personas. El hecho generó conmoción en la región y movilizó un importante operativo de rescate.

El episodio se registró durante la tarde del sábado, cuando las embarcaciones habían partido desde la zona de Puerto Patriada para realizar una travesía recreativa. Cerca de las 14:30, en medio del lago, ambos veleros se dieron vuelta por causas que aún se investigan.

Según los primeros datos, las condiciones climáticas adversas fueron determinantes en el accidente. El fuerte viento y el oleaje provocaron que las embarcaciones perdieran estabilidad y terminaran volcándose, arrojando a todos sus ocupantes al agua fría.

Cuatro de los tripulantes lograron salir del agua por sus propios medios o con ayuda, y fueron asistidos con síntomas de hipotermia, aunque sin heridas de gravedad. Sin embargo, uno de los navegantes no pudo ser localizado en un primer momento, lo que activó un intenso operativo de búsqueda.

Horas más tarde, tras un rastrillaje en la zona costera cercana al cerro Pirque, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, que fue trasladado al hospital local para las actuaciones correspondientes.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de Protección Civil y equipos especializados, además de embarcaciones particulares que colaboraron en la búsqueda en un contexto de bajas temperaturas del agua.

El hecho causó un fuerte impacto en la comunidad de la Comarca Andina, donde las autoridades ahora trabajan para reconstruir lo sucedido y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias durante la navegación.

El lago Epuyén, un destino habitual para actividades recreativas como el velerismo y el kayak, quedó en el centro de la escena tras una jornada que pasó de ser de esparcimiento a una tragedia.