El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) redobló la presión en medio del conflicto por la continuidad de la empresa Fate y anunció que marchará a La Plata para pedir una reunión con el gobernador Axel Kicillof.

La movilización se realizará este miércoles con una convocatoria que partirá desde las fábricas y llegará a la capital bonaerense, donde los trabajadores buscarán entregar un pedido formal de audiencia en la Casa de Gobierno provincial.

El reclamo central del gremio es que la Provincia intervenga para garantizar la continuidad productiva de la empresa. Entre las alternativas planteadas, se incluye la posibilidad de una expropiación o que el Estado bonaerense se haga cargo de mantener la operación de la planta.

La protesta prevé una salida en micros durante la mañana y una concentración frente a la Plaza San Martín cerca del mediodía, con el objetivo de visibilizar la situación y presionar por una respuesta política.

El conflicto se da en un contexto de fuerte incertidumbre por el futuro de Fate, una empresa considerada estratégica por el gremio, que advierte sobre el impacto social que tendría un eventual cierre en cientos de trabajadores y sus familias.

Según el sindicato, la planta cuenta con alrededor de 1650 operarios, además de unos 400 empleados administrativos y numerosos puestos indirectos vinculados a la actividad, lo que amplifica la preocupación por las consecuencias económicas.

En paralelo, el SUTNA sumó apoyos sindicales y políticos, entre ellos el del dirigente camionero Pablo Moyano, quien envió una carta a la Legislatura bonaerense alertando sobre el impacto del conflicto en el transporte de cargas.

El gremio sostiene que busca evitar una “catástrofe social” y denuncia un “lock out ilegal” por parte de la empresa, en una disputa que se volvió uno de los conflictos laborales más relevantes del sector industrial en las últimas semanas.