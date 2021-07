Cómo podría afectar en la situación sanitaria sanjuanina el masivo festejo por el triunfo de Argentina

Los masivos festejos tras el triunfo de la Selección Argentina ante Brasil por la Copa América preocuparon a varios especialistas por un potencial aumento de contagios de coronavirus. El médico sanjuanino Gustavo Alcalá comentó a DIARIO HUARPE que es de esperar que en los próximos 15 días estos casos se empiecen a ver reflejados en los partes sanitarios. Sin embargo, el profesional destacó que este hecho tuvo dos costados, el positivo fue el desahogo social en medio de una pandemia que lleva más de año y medio de haberse decretado.

“Sin duda habrá aumento de casos porque hubo reuniones masivas, las más importantes se produjeron en el festejo posterior al triunfo, pero hay un costado positivo que es el alivio del estrés o la depresión social”, sostuvo el reconocido cardiólogo.

En ese contexto, Alcalá mencionó que si bien esto repercutirá negativamente en la situación epidemiológica, esta distracción masiva ayudará para afrontar los desafíos que se vienen en torno a lo dinámico que son las restricciones o flexibilizaciones otorgadas por las autoridades gubernamentales de acuerdo al retroceso o avance sanitario. Aunque indicó que este evento se dio en un escenario distinto al que ocurrió con algunas otras aglomeraciones que se dieron el año pasado (velorio de Diego Armando Maradona). La gran diferencia radica en el aminoramiento de los contagios y el avance del plan de inmunización.

San Juan llegó hasta antes de los festejos del sábado a registrar 58.965 contagios desde marzo del 2020, mientras que 7.044 sanjuaninos figuraban cursando la enfermedad. Aunque a eso se le suma la habilitación que el Ministerio de Salud Pública hizo a comienzos de la semana pasada de la vacunación a mayores de 18 años sin ninguna patología de base.

“El aumento (de casos) será menor al que imaginamos, pero necesitábamos una vía de escape”, indicó Alcalá.

El profesional dijo que dentro de dos semanas se irá notando el crecimiento llegando al 80% de los contagios a ser causados por este festejo masivo, si es que los presentes no tomaron los recaudos necesarios como el uso de tapabocas debido a que el distanciamiento fue casi nulo porque en las imágenes de la Plaza 25 de Mayo se veía gran presencia de fanáticos. El contraste, de acuerdo al especialista, es que “la gente recuperó la sonrisa para enfrentar el día a día, es un desahogo imprescindible”.

En el análisis de la situación epidemiológica actual, Alcalá indicó que San Juan todavía “no está bien con el número de pruebas diagnósticas (testeos) porque no se llega al 10% de positividad, aunque está bajando”. En conferencia de prensa la ministra de Salud reconoció que la positividad sigue siendo alta, rondando un 25%. Un caso reciente fue la inauguración del MotorTes donde en el primer día el 43% de los testeados dio positivo de Covid-19. Eso hizo elevar la curva y disparar otra alerta.

Más allá de su preocupación actual, sostuvo que, de acuerdo a lo que comunica Salud, “el sistema no está colapsado porque hay menos internados y más sanjuaninos vacunados”. Además, agregó que todavía no prolifera la variante Delta, pese a que a nivel nacional ya detectaron algunos casos de turistas que estuvieron en distintas partes del mundo. “La gente necesitaba alguna buena noticia y llegó de la mano de lo deportivo y no tanto de lo económico”, concluyó.