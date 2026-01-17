¿Cómo vestirse este año? Las tendencias que priorizan el confort

El inicio de un nuevo ciclo trae consigo la oportunidad de renovar el aire y soltar lo que ya no representa a cada persona para abrir espacio a nuevas formas de mostrarse. Las tendencias actuales apuestan por la comodidad y la libertad, alejándose de la rigidez para centrarse en la actitud.

Bajo esta premisa, se sostiene que “no siempre se trata de cambiar todo, pero sí de renovar el aire, soltar lo que ya no representa y abrir espacio a nuevas formas de vestir y mostrarse”. En esta etapa, el acto de “vestirse deja de ser una obligación para convertirse en disfrute”.

La prioridad absoluta es el bienestar, utilizando telas suaves y siluetas relajadas que faciliten el movimiento. Entre las propuestas más fuertes destaca el sporty chic, donde calzas, joggers y tops de gimnasio se integran con blazers y accesorios elegantes para el uso diario.

A esto se suman las siluetas sueltas y livianas en vestidos o pantalones anchos, y los básicos elevados, que son prendas clásicas renovadas mediante cortes y texturas especiales. La filosofía detrás de este consumo consciente es clara: “no es tener más ropa, es usarla mejor”.

El toque final lo aportan los accesorios como carteras protagonistas, pañuelos y anteojos de sol, que permiten elevar cualquier look con detalles simples. La tendencia principal del año invita a romper las reglas "correctas" y vestir según el propio estilo, ya que “la moda acompaña, no manda”.

Se trata de un proceso de evolución donde se ajusta y adapta lo que hace sentir segura a cada mujer, porque, en definitiva, “el mejor look siempre es el que te representa hoy”.