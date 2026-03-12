La verdad de Silvestre: por qué no habla con Andrea Del Boca hace años tras su separación

José Luis Rodríguez, conocido como Silvestre, rememoró en la mesa de "Polémica en el bar" su mediático romance con Andrea Del Boca durante la década del 80. Con total honestidad sobre el presente de ambos, el cantante reveló que "hace mucho tiempo que no hablamos. Desde que rompimos".

La relación, que generó controversia en su inicio debido a que ella tenía 17 años y él 30, además de estar casado, se extendió por un largo periodo: "Nosotros terminamos en el 87 u 88. Fue muy fuerte la relación. Duró cuatro años".

Publicidad

Respecto al final del vínculo, Silvestre recordó que "fui muy criticado" por anunciar la ruptura mediante un comunicado, aunque justificó la decisión explicando que "tenía en la puerta de mi oficina 50 periodistas, todo el día".

Al recordar la convivencia, el intérprete destacó que la actriz "era una divina", y comentó la recepción de su familia, señalando que "el Colorado (Nicolás Del Boca) tenía sus reservas, pero Ana, la mamá, me adoraba a mí".

Publicidad

Atribuyó el desenlace de la historia a que "hubo un desgaste de pareja". Finalmente, se mostró crítico ante el ingreso de la actriz a la casa de Gran Hermano, afirmando que "como productor no la hubiera hecho entrar a Gran Hermano porque corre riegos de que le digan algo, que ella diga algo". Además, planteó la duda sobre si "ella necesita participar de esa propuesta" y aclaró que, en caso de ser convocado, no aceptaría sumarse al programa.