El automovilismo argentino volverá a tener acción en un escenario poco habitual. Este fin de semana, el TC2000 regresará a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para disputar la primera fecha de la temporada 2026, en un circuito callejero especialmente armado en el sur porteño.

La carrera se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en un trazado que atravesará las avenidas Coronel Roca y Escalada, en inmediaciones del Parque de la Ciudad. El circuito tendrá 2.509 metros de extensión y contará con una recta principal de más de 900 metros, uno de los sectores más veloces del recorrido.

La competencia marcará el regreso del automovilismo callejero a Buenos Aires después de más de una década, y será además el punto de partida del 47º Campeonato Argentino de TC2000. En el mismo fin de semana también participará el Campeonato Argentino de Top Race, sumando más actividad deportiva al evento.

Los autos que competirán en la categoría son vehículos de última generación con cerca de 500 caballos de potencia, capaces de alcanzar altas velocidades incluso en circuitos urbanos.

Además de la carrera, el evento incluirá una zona para fanáticos (Fan Zone), sectores VIP y áreas de acceso libre para el público, con el objetivo de convertir el fin de semana en una fiesta del automovilismo y una propuesta recreativa para toda la familia.

La realización del circuito callejero se da en un contexto en el que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa un proceso de remodelación, por lo que el evento urbano aparece como una alternativa para mantener a Buenos Aires dentro del calendario del automovilismo nacional.