El Ministerio de Economía enfrenta una jornada clave en el mercado financiero. Este jueves el Tesoro debe afrontar vencimientos de deuda por $9,6 billones, en lo que será la primera licitación de marzo, y en la City esperan que logre renovar la totalidad de esos compromisos.

Las expectativas del mercado se apoyan en un contexto de mayor liquidez en la plaza financiera, que permitiría alcanzar un rollover del 100% o incluso superior. De concretarse, el Tesoro podría absorber parte de los pesos disponibles en el sistema, una estrategia que podría volver a presionar al alza las tasas de interés.

De acuerdo con estimaciones de analistas privados, las tenencias en pesos del Tesoro depositadas en el Banco Central alcanzaban $4,38 billones, y si se suman otros instrumentos de liquidez, el stock de “pesos no regulados” rondaba $7,28 billones, un nivel significativamente superior a los mínimos registrados en enero.

En este escenario, el Gobierno ofrecerá un amplio menú de instrumentos para captar fondos. Entre ellos habrá letras a tasa fija (LECAP), títulos ajustados por inflación (LECER y BONCER), instrumentos a tasa variable y bonos atados al dólar.

Además, el Tesoro volverá a licitar deuda en moneda extranjera mediante el Bonar AO27, por un monto inicial de hasta US$150 millones, con la posibilidad de ampliar la colocación. La estrategia apunta a reunir recursos para enfrentar compromisos externos previstos para julio, cuando vencen alrededor de US$4.000 millones con bonistas.

Los analistas seguirán de cerca el resultado de la subasta y, especialmente, las tasas que deba convalidar el Gobierno, ya que en licitaciones recientes el Tesoro tuvo que aceptar rendimientos elevados para captar financiamiento en pesos.