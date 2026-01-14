Una mujer de 38 años fue encontrada muerta este miércoles en la costanera de Comodoro Rivadavia, luego de haber sido intensamente buscada desde la noche del martes. Se trata de Valeria Schwab, cuyo cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que la Justicia investiga un posible femicidio.

Según la información oficial, Valeria había salido a caminar hacia la zona de la costa y no volvió a su domicilio ni volvió a comunicarse con su familia. La búsqueda se activó tras varias horas sin respuestas a los mensajes enviados a su teléfono celular.

El hallazgo se produjo cerca de las 4 de la madrugada, en un barranco ubicado antes del sector conocido como Eureka, un área frecuentada por personas que realizan actividad física. Tras encontrar el cuerpo, familiares dieron aviso inmediato a la Policía, lo que generó un amplio operativo en el lugar.

En el sector trabajaron efectivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística, quienes preservaron la escena y realizaron las primeras pericias para avanzar en la investigación.

El fiscal Marcelo Crettón, a cargo de la causa, se hizo presente en el lugar y brindó detalles en conferencia de prensa. “Constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. Ahora es fundamental la autopsia, que se realizará en el día de la fecha, porque nos va a permitir conocer más circunstancias de la investigación”, explicó.

Desde el entorno familiar aportaron datos clave para el expediente. Indicaron que la última comunicación de Valeria fue un mensaje en el que avisaba que se encontraba cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo, y que luego no hubo más respuestas.

Jessica, hermana de la víctima, relató a medios locales que Valeria regresaba por el paseo del ex cementerio viejo cerca de las 23 del martes, un trayecto habitual para ciclistas y corredores. Además, aseguró que no llevaba objetos de valor, solo su celular y auriculares, y descartó la hipótesis de un robo. “Todo indica que la interceptaron ahí”, sostuvo.

Durante la jornada, la Policía continuó con la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. La familia y el entorno de la víctima reclaman el esclarecimiento del hecho y justicia.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa, la forma y las circunstancias de la muerte, mientras el Ministerio Público Fiscal solicitó la colaboración de posibles testigos que puedan aportar información relevante para la causa.