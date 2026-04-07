Estados Unidos e Irán comenzaron a analizar una propuesta de Pakistán para establecer un alto el fuego de dos semanas, en un contexto de máxima tensión en el Golfo Pérsico. La iniciativa surge desde Islamabad pocas horas antes de que expire el ultimátum de Washington para la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético global.

El planteo busca abrir una ventana de negociación en medio de un escenario marcado por amenazas cruzadas y operaciones militares. Desde Irán, autoridades del régimen advirtieron que responderán ante cualquier ataque en su territorio, mientras que Estados Unidos ratificó su presión para garantizar la libre circulación en la vía marítima.

En paralelo, la Casa Blanca negó que esté en evaluación el uso de armamento nuclear, luego de versiones surgidas tras declaraciones del expresidente Donald Trump. En esa línea, también se intensificaron los movimientos diplomáticos y militares en la región, con reportes sobre cooperación en inteligencia entre Rusia e Irán.

El conflicto registra además impactos colaterales en otros frentes. En Europa, los mercados cerraron con caídas cercanas al 1 % tras las últimas señales de escalada. A su vez, analistas advierten sobre posibles efectos en la economía global, con subas en los precios de fertilizantes y combustibles que podrían afectar la producción agrícola.

En el terreno operativo, se reportaron ataques contra infraestructura estratégica en territorio iraní, incluyendo puentes y líneas ferroviarias. En paralelo, se conoció la liberación de una periodista estadounidense en Irak, en un episodio vinculado a milicias de la región.

La propuesta de Pakistán se presenta así como una alternativa para descomprimir el conflicto en el corto plazo, mientras continúan las gestiones internacionales para evitar una escalada mayor en una zona clave para el equilibrio global.