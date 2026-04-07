El Gobierno de San Juan formalizó una nueva convocatoria a paritarias con los gremios docentes, en un intento por destrabar la discusión salarial correspondiente al ciclo 2026. El encuentro fue fijado para el próximo 13 de abril a las 15, en la sede del Ministerio de Educación. Este día volverán a verse las caras luego las críticas y marchas realizadas por los gremios.

La citación quedó establecida a través de la Resolución N° 3615-ME-2026, firmada el 6 de abril por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien oficializó así la continuidad del diálogo con los sindicatos del sector. Según se detalla en el documento, la reunión se llevará adelante en las oficinas del Ministerio, y contará con la participación de los representantes de los tres gremios docentes: UDAP, UDA y AMET.

La resolución tiene un apartado que no es frecuente que es que los gremios establezcan los miembros titulares y suplentes de cada entidad para acreditarlos para la cita. Lo mismo informarán las autoridades provinciales con asesores designados que participarán en la negociación.

La nueva convocatoria se da en un contexto de negociación abierta, luego de que la última reunión, realizada el pasado 18 de marzo, concluyera sin acuerdo e incluso con acusaciones de ambos sectores de cambiar las reglas de la discusión. En el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, el ministro de Economía Roberto Gutiérrez dijo que “existe un camino muy difícil de transitar cuando una parte negociadora se comporta de esa manera”. En tanto que desde la óptica de UDAP, UDA y AMET dijeron que los que cambiaron las reglas de juego fueron las autoridades provinciales.

De esta manera, el Gobierno busca retomar el diálogo en un escenario que continúa marcado por tensiones, pero también por la necesidad de alcanzar definiciones en torno a los ingresos del sector docente. La discusión salarial 2026 se presenta como uno de los ejes centrales de la agenda educativa, en un contexto económico que presiona sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el Ejecutivo provincial remarcan la importancia de sostener los canales institucionales de negociación, mientras que los gremios mantienen sus reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales. En ese marco, la mesa paritaria del 13 de abril aparece como una instancia clave para intentar acercar posiciones.

El desarrollo de la negociación será seguido de cerca tanto por el sector educativo como por el ámbito político, ya que su desenlace puede impactar en el normal desarrollo del ciclo lectivo. Por ahora, las partes volverán a sentarse a la mesa con el desafío de encontrar puntos de acuerdo que permitan encauzar la discusión.