El Camping Municipal de Rivadavia ya se encuentra habilitado para la temporada de verano 2026 y vuelve a consolidarse como uno de los principales espacios recreativos del departamento y de toda la provincia. El predio abre sus puertas todos los días, de 7 a 21 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes un lugar de encuentro, descanso y esparcimiento durante los meses de mayor calor.

En cuanto al uso de la pileta, uno de los servicios más elegidos durante la temporada estival, estará habilitada de martes a domingo, en el horario de 11 a 20 horas. No obstante, durante el mes de enero el funcionamiento sufrirá una modificación: la pileta comenzará a operar a partir de las 13 horas debido al desarrollo de las Colonias de Verano que se llevan adelante en el predio.

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el Municipio informó que el camping tendrá horarios especiales. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerá abierto hasta las 16 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero funcionará con su horario habitual, permitiendo a las familias seguir disfrutando del espacio en jornadas festivas.

Al respecto, el intendente Sergio Miodowsky destacó el trabajo sostenido que se realiza desde la gestión municipal para garantizar el buen estado del lugar. “Desde el municipio venimos haciendo un trabajo sostenido para que el Camping de Rivadavia esté en condiciones óptimas, con mantenimiento permanente y mejoras en los espacios comunes. Queremos que las familias puedan disfrutarlo con tranquilidad, seguridad y de manera responsable. Para nosotros no es solo un lugar recreativo, es un espacio de encuentro y una política pública que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos”, expresó el jefe comunal.

El Camping Municipal forma parte de una planificación integral del Municipio de Rivadavia orientada a fortalecer los espacios públicos, promover el esparcimiento y garantizar alternativas recreativas accesibles para todos los vecinos durante la temporada de verano.

Finalmente, se recuerda que quienes deseen conocer las tarifas de ingreso u obtener más información pueden comunicarse vía WhatsApp al 2645859022.