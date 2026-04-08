Con la moda circular en auge, Santa Feria celebra su segundo aniversario

Consolidada como un espacio único en la provincia, Santa Feria celebra su segundo aniversario con dos jornadas especiales abiertas a toda la comunidad. La propuesta tendrá lugar los domingos 12 y 19 de abril, de 17 a 21 horas, en calle Urquiza entre Belgrano y Brasil, con entrada libre y gratuita.

Organizada por Guada Costanzo, la feria se posiciona como la única en San Juan dedicada exclusivamente a la venta de ropa usada y nueva para toda la familia, con una impronta que combina economía circular, diseño y acceso a precios más inclusivos.

Un espacio en crecimiento

A lo largo de estos dos años, Santa Feria logró consolidarse como un punto de encuentro para emprendedores y público en general, con una convocatoria que crece edición tras edición. En esta ocasión, el evento contará con más de 80 stands, donde se podrán encontrar prendas de distintos estilos y segmentos, orientadas a todas las edades.

Además de la propuesta comercial, la feria suma un patio gastronómico, música en vivo y distintas sorpresas, configurando una experiencia pensada para disfrutar en familia o con amigos.

Consumo consciente y comunidad

El eje de Santa Feria está puesto en la promoción del consumo sustentable textil, incentivando la reutilización de prendas y la circulación de ropa en buen estado. Esta lógica no solo apunta a lo ambiental, sino también a generar oportunidades económicas para emprendedores locales.

Desde la organización destacaron que ya no hay cupos disponibles para participar como feriantes en abril, aunque se encuentra abierta la convocatoria para la edición de mayo. Quienes estén interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2645571010.

Una invitación a vivir un domingo diferente

Con entrada gratuita y una propuesta integral, Santa Feria invita a los sanjuaninos a sumarse a una experiencia que combina compras, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio.

A dos años de su creación, el evento no solo celebra su crecimiento, sino que reafirma su lugar dentro de la agenda cultural y social de la provincia.