Un momento lleno de tensión y preocupación sucedió este miércoles cerca de las 11 de la mañana cuando en el anillo externo de la avenida de Circunvalación, entre el puente de Avenida Libertador y calle 25 de Mayo, una máquina retroexcavadora que era trasladada en un carro por una camioneta se desprendió y quedó fuera de control sobre la calzada.

El incidente involucró a una camioneta Toyota Hilux que transportaba el equipo perteneciente a una empresa constructora. Por motivos que se investigan, el carro se soltó y la máquina comenzó a desplazarse sin control, impactando de lleno contra el guardrail y una luminaria ubicada en la zona.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

A pesar de la peligrosidad de la situación y del tránsito habitual en ese sector, no se registraron siniestros con otros vehículos ni personas heridas. Sin embargo, el hecho dejó como saldo importantes daños materiales, tanto en la infraestructura vial como en la propia máquina, cuya pala resultó destruida.

Causó daños materiales aunque no heridos. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Tras el episodio, personal de la Policía de San Juan intervino de inmediato para ordenar la circulación y evitar mayores riesgos. En paralelo, equipos de mantenimiento de la avenida comenzaron las tareas para reemplazar el guardrail dañado y la luminaria afectada.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del desprendimiento y evaluar posibles responsabilidades.