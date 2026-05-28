La lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 incluye a ocho futbolistas que tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo con la Selección Argentina, en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los debutantes aparece Juan Musso, quien se ganó su lugar tras su rendimiento en el Atlético de Madrid y ya había tenido participación previa en convocatorias, aunque sin presencia en un Mundial.

Juan Musso.

Otro de los nuevos nombres es Leonardo Balerdi, defensor del Olympique de Marsella, que suma continuidad en el ciclo de Scaloni y llega con experiencia en el proceso de Eliminatorias.

Leonardo Balerdi.

En la misma línea aparece Facundo Medina, también defensor del conjunto francés, con participaciones en partidos clasificatorios y una versatilidad que le permitió ocupar distintas posiciones en la defensa.

Facundo Medina.

El grupo de debutantes también incluye a Valentín Barco, quien cuenta con pocos partidos en la Selección mayor pero se consolidó tras su evolución en el fútbol europeo. Su explosíón en Boca lo llevó a Europa: no rindió en Brighton, tampoco en Sevilla, pero Racing de Estrasburgo se erigió en referente en el mediocampo del semifinalista de la Europa League.

Valentín Barco.

Entre los mediocampistas figura Nicolás Paz, uno de los casos más particulares del plantel, ya que debutó en Primera División después del Mundial de Qatar 2022 y se afianzó en la consideración del cuerpo técnico.

Nicolás Paz.

En ofensiva aparecen Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos con rodaje en el ciclo actual de la Selección y participación en partidos de Eliminatorias, consolidándose como opciones en el ataque.

González estuvo en la lista definitiva de Qatar 2022 y una lesión generó su baja, ya con el plantel en Medio Oriente. Nunca dejó de ser un referente para Scaloni, al punto de sumar 50 partidos en la Albiceleste con el entrenador. Tuvo tres lesiones en la última temporada pero cuando estuvo en condiciones el Cholo Simeone le dio lugar en el Atlético de Madrid.

Nicolás González.

El atacante, que tuvo un nivel que sorprendió a su propio padre en el Atlético de Madrid, acumula 11 partidos y un gol en la Selección, ante Brasil en el 4 a 1 en e Monumental por las Eliminatorias.

Giuliano Simeone.

El listado se completa con José Manuel López, delantero del Palmeiras, quien logró su lugar tras su rendimiento en el fútbol brasileño y su aporte en las últimas convocatorias.

José Manuel López.

Los ocho futbolistas integran la nómina que buscará defender el título mundial obtenido en Qatar 2022, en un plantel que combina experiencia y nuevas incorporaciones para la cita internacional.