Lionel Scaloni cerró la lista final de la Selección argentina para el Mundial 2026 y definió el plantel de 26 futbolistas que viajará a Estados Unidos, México y Canadá para disputar la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Con la decisión, quedaron marginados 29 jugadores de la nómina preliminar de 55 que había sido evaluada en el proceso previo a la competencia.

Entre los nombres que no integrarán la lista final aparecen casos por decisión técnica, lesiones o competencia interna, como Paulo Dybala, Juan Foyth, Nehuén Pérez y Joaquín Panichelli.

También quedaron afuera futbolistas campeones del mundo en 2022 que ya venían con menor participación en el ciclo, como Ángel Di María, Franco Armani, Ángel Correa y Alejandro Papu Gómez.

Dentro del grupo de 29 jugadores que no estarán en la nómina final se encuentran también futbolistas que participaron del proceso reciente y que quedaron como alternativas ante eventuales modificaciones por reglamento FIFA.

Entre ellos figuran el arquero Walter Benítez, los defensores Marcos Senesi, Marcos Acuña y Agustín Giay, los mediocampistas Alan Varela y Ezequiel Fernández, y los delanteros Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono y Emiliano Buendía.

El reglamento permite que los jugadores de la lista preliminar puedan ser considerados en caso de lesiones o reemplazos antes del inicio del torneo, por lo que el grupo de 29 marginados queda como reserva disponible.

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 con el plantel ya confirmado, mientras se prepara para la concentración previa en Estados Unidos.