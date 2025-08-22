Política > Cargo de poder
Concurso: más de 20 postulantes buscan suceder a Eduardo Quattropani
Por Germán González
El concurso para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan ya cuenta con más de 20 personas inscriptas hasta las 14 horas. El puesto quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo "Jimmy" Quattropani y representa una de las funciones más relevantes dentro del sistema judicial sanjuanino, al concentrar la conducción de la política criminal en la provincia y la investigación de todos los delitos que se producen. La inscripción para concursar permanecerá abierta hasta las 23.59 horas del viernes 22 de agosto de 2025, señalaron fuentes judiciales del Consejo de la Magistratura a DIARIO HUARPE.
Lista provisoria de anotados
1 CAMPORA JAVIER
2 GALANTE CLAUDIA
3 POLIZZOTO ANDREA
4 USAIR NASSER
5 FERNANDO CASTRO
6 SAFFE SPECIA MARCELO
7 LEONARDO ARANCIBIA
8 MARCELO SALINAS
9 MALDONADO DE ALVAREZ CELIA
10 GUILLERMO BAIGORRI
11 RODRIGUEZ DEL CID HORACIO
12 MICHELTORENA FRANCISCO
13 ROUDEN DAVILA GRACIELA
14 TETTAMANTI ADRIANA
15 RICARDO MOINE
16 CORREA BENEDICTO
17 SALICA CLAUDIA
18 SENATORE MATIAS
19 FERRON LETICIA
20 MAXIMILIANO BLEJMAN
21 FERNANDO RAHME
22 LOPEZ GUSTAVO
23 RENATO ROCA
24 DOMINGUEZ MARIANO
25 ROMARION LAURA
26 ACHEM IGNACIO
Entre los que más resuenan está el juez laboral, Guillermo Baigorrí. Cuenta con una extensa trayectoria política dentro del basualdismo: fue diputado nacional entre 2003 y 2007, electo senador en 2011 —cargo al que renunció, al igual que Adriana Marino, para que asumiera Roberto Basualdo— y también estuvo al frente de la cartera de Producción y Trabajo.
Los otros jueces que se anotaron son: la jueza de garantías, Celia Maldonado de Álvarez; los jueces de impugnación Benedicto Correa, Maximiliano Blejman y Renato Roca y el juez de Flagrancia Ricardo Moine. También se postuló la jueza del fuero Civil Adriana Tettamantti.
Entre los fiscales que se inscribieron para suceder a quién era su jefe están: el fiscal de Cámara y quien ahora subroga el cargo de Quattropani, Daniel Galvani; los fiscales coordinadores de diferentes UFI, Claudia Salica, Francisco Micheltorena e Ignacio Achem, este último hermano del actual secretario de la Gobernación Emilio Achem; los fiscales Claudia Yanina Galante y Leonardo Arancibia, hermano del ex candidato a gobernador Marcelo Arancibia.
También se anotó la asesora de Menores Laura Romarión, ex funcionaria del giojismo y uñaquismo, y actual presidenta del Consejo de Fiscales y Asesorías (Confias) San Juan. Tanto Romarión y Salica, se inscribieron incentivadas por sus pares del Ministerio Público Fiscal.
Además se postuló el fiscal relator Fernando Rahme, que trabajó codo a codo con Eduardo Quattropani en coordinación de las UFI
Entre los abogados reconocidos del ambiente penalista y de Tribunales están los nombres de Fernando Castro, Nasser Uzair, Horacio Rodríguez del Cid y el defensor oficial Marcelo Salinas.
Los otros anotados son Javier Cámpora, Andrea Polizzotto, Marcelo Specia Saffe, Graciela Rouden Dávila, el coordinador administrativo del Sistema Acusatorio Matías Senatore, Leticia Ferrón, Gustavo López y el concejal de Capital, Mariano Domínguez.
El fiscal Ignacio Achem de la UFI Genérica reveló una alarmante estadística para San Juan: en lo que va del año, la provincia ha registrado 12 amenazas de bomba, siendo una gran mayoría de ellas protagonizadas por menores de edad, lo que plantea un desafío particular para la justicia y la comunidad.