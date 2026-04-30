En el marco de las actividades previas a lo que será la edición de Argoliva 2026, se llevó adelante una intensa jornada de capacitación que reunió a más de 30 empresarios, profesionales de la gastronomía y especialistas técnicos. El encuentro tuvo como objetivo central difundir la profesionalización del sector y las bondades del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Los especialistas se capacitaron en aceite de oliva extra virgen.

La gira técnica incluyó visitas estratégicas a las firmas Seis Marías y Solfrut, donde los participantes pudieron observar de cerca los procesos de cosecha mecánica y el trabajo minucioso que se realiza en las almazaras para garantizar la máxima calidad del producto.

Foco en la profesionalización

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos. Durante el recorrido, se hizo hincapié en el impacto ambiental positivo que genera el cultivo olivícola y en la necesidad de continuar elevando los estándares de producción en la provincia.

La gira incluyó visitas a las empresas Seis Marías y Solfrut.

Los ingenieros Fabián Famar y Javier Sepúlveda estuvieron a cargo de las capacitaciones, aportando su conocimiento técnico sobre el manejo del cultivo y la extracción del aceite.

Rumbo a Argoliva 2026

Esta jornada marca el inicio de una serie de eventos presenciales que buscan calentar motores para el concurso de aceite de oliva más relevante del continente. Instituciones como el INTA Pocito y diversas universidades locales continúan trabajando en la agenda de promoción del evento central.

Cabe recordar que Argoliva 2026 se celebrará en San Juan del 1 al 6 de septiembre, consolidando a la provincia como el epicentro de la olivicultura en América.