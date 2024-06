En la mañana de este viernes 28 de junio de 2024, condenaron e inhabilitaron a un policía de San Juan por “soplón”. En agosto de 2023, el agente Benito Andrés Azcurra, estando en la Comisaría 32º de 25 de Mayo, filtró a un amigo que la fuerza local iba a por su sobrino, pero el dato era erróneo y esto lo dejó en evidencia después. El juicio oral y público empezó el martes 25 de junio y concluyó este viernes con una sentencia de cinco meses en suspenso y un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

El agente fue juzgado por el delito de incumplimiento a sus deberes de funcionario público. El fiscal Iván Grassi, en los alegatos, pidió una pena de dos años de prisión sin encierro y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, la defensa, representada por los abogados Martin Zuleta y Silvia García Gutiérrez, solicitó la absolución. Antes, en el comienzo del juicio Zuleta planteó una nulidad, al igual que en la etapa de investigación, argumentando que el fiscal pidió la elevación a juicio un mes después de que concluyera el plazo de la etapa penal preparatoria. El juez Andrés Abelín Cottonaro tomó el planteo y señaló que lo resolverá al final del juicio.

El juicio debió empezar este lunes 24 de junio, pero el imputado Azcurra no se presentó. El juez declaró la rebeldía del policía y ordenó que sea capturado. Pero, la situación se resolvió sin utilizar la fuerza pública, ya que el abogado se comunicó con su defendido y este manifestó que se confundió de fecha porque había perdido el celular.

El juicio duró tres días y concluyó este viernes 28 de junio. Tras los alegatos, Azcurra, en sus últimas palabras, no dijo nada. Finalmente, el juez Cottonaro rechazó el planteo de nulidad del abogado Zuleta y condenó al agente a la pena de cinco meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación especial, una condena mucho menor a la solicitada por los fiscales Grassi y Victoria Martín.

El caso

“Perro. No digas nada. Le caen a tu sobrino. Van por la Yara. Pa' callao. Están saliendo de acá. No me nombres. La 10ma va para allá”, con ese mensaje, el agente Benito Andrés Azcurra, le advirtió a Roberto “Coti” Muñoz que la Justicia y la Policía iban a la vivienda de su pariente. El hombre pasó el dato que recibió del efectivo, pero quedó sorprendido cuando se enteró de que el operativo policial era en su casa por una denuncia por violencia de género.

El hombre intentó hacer entender a los policías que se equivocaban de sujeto, incluso, desesperado, delató al agente, que en aquel momento trabajaba en la Comisaría 32º de Casuarinas y se había enterado cuando pidieron apoyo para el procedimiento.

A raíz de esto, la propia jueza de Paz de 25 de Mayo, Graciela Rodríguez, que había intervenido en el caso por violencia de género contra Muñoz, hizo la denuncia, la que terminó con el agente condenado.