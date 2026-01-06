La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió en las últimas horas una misiva dirigida a los obispos de Venezuela, en la que expresa su apoyo, cercanía y oración a la Iglesia y al pueblo venezolano en “estos tiempos complejos” que enfrenta la nación sudamericana, marcados por incertidumbres políticas y tensiones sociales.

El texto, que fue remitido al arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Mons. Jesús González de Zárate, comienza reconociendo la “saludo y cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina” hacia sus hermanos venezolanos y resaltando el valor de la **solidaridad entre comunidades eclesiales en momentos difíciles.

La carta también recoge palabras del Papa León XIV, destacando que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”, lo que implica garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos y civiles de todos, con atención especial a **los más pobres afectados por la difícil situación económica”.

En su mensaje, la Iglesia argentina afirma que “estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto” y compromete no solo la oración de sus obispos sino también la de las comunidades católicas argentinas, pidiendo a Dios que la luz de la fe inspire paz, justicia y reconciliación entre los pueblos.

La carta fue firmada por los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA, entre ellos Mons. Marcelo Colombo, presidente de la entidad, y otros altos representantes del episcopado argentino, subrayando así la voz institucional de la Iglesia católica del país ante la situación venezolana.

Este pronunciamiento se suma a otros gestos de cercanía de instituciones eclesiásticas regionales, como el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que también expresó solidaridad con la Iglesia y el pueblo de Venezuela en medio de desafíos sociopolíticos actuales.