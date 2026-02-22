Más que una transferencia, fue un alivio. La salida de Matías Galarza Fonda marcó el final de un ciclo breve y frustrante en River Plate. El volante paraguayo, que llegó con expectativas altas y una inversión millonaria, se despidió tras apenas 14 partidos, sin goles ni asistencias, y con un saldo que dejó más dudas que certezas.

A fines de julio de 2026, por pedido expreso de Marcelo Gallardo, la dirigencia encabezada por Jorge Brito desembolsó 3,5 millones de dólares por el 70% de su ficha a Talleres de Córdoba. La operación formó parte de un movimiento más amplio que también incluyó a Juan Carlos Portillo y alcanzó los 8,5 millones de dólares.

El “Muñeco” veía en Galarza a un volante moderno, con despliegue y llegada al área. Sin embargo, aquella versión que había destacado en el Matador y que incluso lo llevó a ser citado por Gustavo Alfaro para la selección paraguaya nunca apareció con continuidad en el Monumental.

Su paso estuvo marcado por actuaciones discretas y errores en momentos clave. El más doloroso fue en el clásico ante Racing Club, que derivó en la eliminación en los playoffs del Clausura. Desde entonces, su protagonismo fue en descenso.

Los números son contundentes: 14 partidos disputados, solo cinco como titular —y apenas dos completos—. Si se divide la inversión inicial por sus presencias, el costo asciende a 250 mil dólares por partido. Afinando aún más el cálculo, cada minuto en cancha rondó los cuatro mil dólares.

En 2026 soñaba con una revancha, con el Mundial como horizonte, pero Gallardo le bajó el pulgar en la pretemporada. No sumó minutos en amistosos y quedó relegado en el Apertura.

Su destino ahora será Atlanta United, que lo incorporará a préstamo con obligación de compra de tres millones de dólares por el 50% del pase, siempre que dispute al menos la mitad de los partidos de la temporada en la MLS. Una posible vía para amortiguar el golpe económico de una apuesta que, en el césped de Núñez, nunca terminó de florecer.