Un violento episodio sacudió a los ciudadanos de Chimbas. Un hombre fue brutalmente atacado con un arma blanca en la plaza del barrio Sarmiento.

Según confirmaron testigos a DIARIO HUARPE, todo sucedió en las últimas horas del viernes. De acuerdo con los relatos, la víctima quedó tendida en el piso tras la recibir al menos nueve puñaladas. Esto alertó a los vecinos, quienes denunciaron a las autoridades sobre la gravedad de la situación.

Minutos después, personal policial y una ambulancia arribaron al lugar para asistir al damnificado, quien fue trasladado de urgencia para su atención médica.

Fuentes policiales indicaron que el hombre agredido es de apellido Jofré, de 58 años, y que la causa fue caratulada como tentativa de hurto con arma blanca. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad del agresor.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio Sarmiento, quienes manifestaron preocupación por la creciente inseguridad en la zona durante horarios nocturnos.