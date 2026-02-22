La inseguridad volvió a golpear en Chimbas. Un delincuente robó una bicicleta rodado 29 durante la madrugada del viernes y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Fuentes testigos informaron a DIARIO HUARPE que el hecho ocurrió entre las 4 y las 4.30 en Villa El Salvador, en inmediaciones de calles Catamarca, entre Benavídez y Chubut.

Publicidad

El ladrón fue captado por las cámaras de seguridad.

Según indicaron, el ladrón actuó con rapidez y logró llevarse el rodado, cuyo valor estimado ronda los 600.000 pesos. Las imágenes captadas por las cámaras muestran el momento en que el sujeto se apodera de la bicicleta y se retira del lugar.

El delincuente es buscado.

Tras advertir el faltante, el damnificado realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 17ª de Chimbas, donde se inició una investigación para identificar al autor del hecho.

Publicidad

Ahora, las autoridades analizan las grabaciones y no descartan que el sospechoso haya participado en otros episodios similares en el departamento. Mientras tanto, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por reiterados hechos de inseguridad durante la madrugada.