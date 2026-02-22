Lo que parecía un viaje de rutina por la Ruta 303, a la altura de las vías en la localidad tucumana de Banda del Río Salí, terminó en un hallazgo que fue calificado como milagroso. Raúl Medina descendió de su vehículo y escuchó el llanto de un bebé proveniente de los pastizales. De inmediato pidió ayuda a una pareja que circulaba en motocicleta y juntos localizaron a un varoncito recién nacido abandonado a unos cinco metros de la calzada.

Según informaron fuentes policiales, el pequeño estaba oculto debajo de ramas y pastos. Al levantarlo, notaron que aún conservaba el cordón umbilical y que presentaba signos de hipotermia, además de algunos hematomas y lesiones en distintas partes del cuerpo. Sin perder tiempo, decidieron arroparlo y trasladarlo en el auto hasta el Hospital Eva Perón.

Publicidad

En el centro de salud, los médicos constataron que el recién nacido presentaba buenos signos vitales y lograron estabilizar su sistema respiratorio. No obstante, debido al cuadro de hipotermia y a las lesiones observadas, dispusieron su internación en el área de Neonatología para un seguimiento más exhaustivo.

El estado del bebé es estable, aunque continúa bajo control médico. Las autoridades sanitarias destacaron que el rápido accionar del hombre y de la pareja que colaboró fue clave para preservar la vida del niño.

Publicidad

En paralelo, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del abandono. La Policía trabaja en la búsqueda de testigos, registros de cámaras de seguridad y cualquier información que permita identificar a las personas involucradas en el nacimiento y posterior abandono del menor. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades en un caso que conmociona a la comunidad tucumana.