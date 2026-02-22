Un hombre de 20 años murió tras ser abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos cuando intentó ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad del resort Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump, en West Palm Beach, Florida.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando el sospechoso intentó acceder con su vehículo por la entrada norte del exclusivo complejo mientras otro automóvil salía del predio. Según informaron las autoridades, portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible.

Rick Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, detalló que los agentes le ordenaron soltar los elementos. “Dejó la bombona de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo”, explicó. En ese momento, los efectivos abrieron fuego y lo neutralizaron. El joven falleció en el lugar.

De acuerdo con la información oficial, ninguno de los agentes resultó herido. No obstante, fueron puestos bajo licencia administrativa mientras avanza la investigación del incidente.

El caso es investigado de manera conjunta por el FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, que analizan los antecedentes del individuo y su posible motivación.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, indicó que el joven había sido reportado como desaparecido días atrás por su familia en Carolina del Norte y que habría viajado hacia el sur, donde consiguió el arma. Al momento del episodio, Trump se encontraba en la Casa Blanca, en Washington, al igual que su esposa, Melania Trump.