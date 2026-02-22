La cadena francesa Carrefour decidió frenar su salida del país y confirmó que continuará operando en Argentina, al menos en el corto plazo. Tras no recibir una oferta considerada adecuada por su directorio, el grupo anunció un plan de crecimiento que contempla inversiones cercanas a los 300 millones de dólares hasta 2027, con foco en expansión comercial y modernización tecnológica.

El programa prevé la apertura de unas 100 nuevas sucursales en el interior del país y el conurbano bonaerense. Uno de los ejes centrales será la expansión del formato “Maxi”, orientado a compras grandes y precios competitivos, un segmento que ganó terreno en los últimos años impulsado por la búsqueda de ahorro por parte de los consumidores.

Aunque los anuncios no mencionan específicamente a San Juan, donde la empresa tiene presencia comercial, el enfoque en ciudades medianas abre la posibilidad de refuerzos locales o reconversiones de espacios existentes. En otras regiones del país ya se aplicaron transformaciones de este tipo para adaptarse a la nueva demanda.

En paralelo, la compañía avanzará con el formato Express, de tiendas pequeñas y de cercanía, para fortalecer su presencia urbana. En distintas provincias se están reconvirtiendo supermercados tradicionales a este modelo, por lo que no se descartan estrategias similares en plazas como San Juan, siempre que el nivel de consumo acompañe.

El plan también incluye una fuerte apuesta tecnológica. La empresa incorporará herramientas de inteligencia artificial para personalizar ofertas según los hábitos de compra y optimizar la reposición de productos. En la práctica, esto podría traducirse en descuentos específicos a través de la aplicación, promociones automáticas antes de la reposición habitual de ciertos artículos y rebajas inmediatas en productos próximos a vencer.

Otro de los cambios proyectados es la implementación de tiendas con pago automático. Mediante sensores y cámaras, el sistema registra los productos seleccionados y debita el importe al momento de salir, sin necesidad de pasar por caja. Si bien esta modalidad funciona por ahora en grandes centros urbanos, forma parte del esquema que la compañía busca extender gradualmente.

Por último, la firma buscará que el 40% de los alimentos vendidos sean de marca propia, con una línea económica de productos básicos y promociones agresivas por volumen. La estrategia apunta a reforzar la competitividad en precios en un contexto de consumo ajustado y consolidar su posición en el mercado argentino.